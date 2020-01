Helt skørt: To klubber henter samme spiller

Forvirringen er total, efter franske Rafidine Abdullah med en fortid i Marseille torsdag figurerede på to forskellige fodboldklubbers Twitter-profiler. Det opdagede blandt andet spanske Diario AS.

Den 25-årige midtbanespiller havde været uden arbejdsgiver i et år - og med pludselig hele to tilbud på hånden fra interesserede klubber lod han sig muligvis rive med. I hvert fald ser det ud til, at han har lovet mere, end han kan holde.

Hvad man ved er, at han først havde været i Schweiz og skrevet under med FC Stade Lausanne fra landets næstbedste række. Smilene var store, da han poserede foran kameraet og gav hånd til klubbens repræsentant.

Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien !



Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine ! #AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn — FC Stade Lausanne Ouchy (@FCSLO1) 9. januar 2020

Smilerne fortrak muligvis ud i et mere diffust ansigtsudtryk, da han ikke mere end 16 minutter efter var at finde på en anden fodboldklubs Twitter-profil. Nu var det spanske Hercules CF, der fotograferede ham på grønsværen af Alicante-klubbens hjemmebane, Rico Perez Stadium, i fuld klubuniform.

Her var samme Abdullah til prøvetræning, skrev klubben, og de mente bestemt, at han var deres at skrive under med, hvis det var det, de besluttede sig for at gøre.

El centrocampista Rafidine Abdullah (Marsella, 15/01/1994) se incorpora hoy a los entrenamientos del #HérculesCF. El club tiene una opción para quedarse con sus servicios.



Abdullah ha militado en el Olimpique de Marsella, Lorient, Cádiz y Waasland-Beveren #MachoHércules pic.twitter.com/yx7uaZsx4z — Hércules CF Oficial (@cfhercules) 9. januar 2020

Indtil videre ser der ikke ud til at være kommet nogen særlig klarhed om, hvem der egentlig har krav på den klubløse franskmand, eller hvem der er skyld i misforståelsen. Men det forventes ifølge Diario AS, at det er deres landsmænd fra Hercules, der står med den lange næse. Han har jo skrevet under med Lausanne, og det kan han vel trods alt ikke løbe fra.

