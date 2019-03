Her brænder han straffespark med vilje

Anføreren fra Galatasarays u14-hold udviste sportsmanship, da han bevidst sparkede et tyndt dømt straffespark forbi mål

Et lokalopgør mellem Galatasaray og Istanbulspors u13-hold fik et spøjst højdepunkt, da Gala-anføreren, Beknaz Almazbekov, bankede et straffespark langt forbi, helt med vilje.

Straffesparket blev dømt mod Almazbekov selv, da han prøvede at trække ind i banen i venstre side. På klodset vis fik han taget et for langt træk, der fik ham til at falde, uden kontakt fra en forsvarsspiller.

Dommeren havde imidlertid en anden opfattelse af situationen, og fløjtede for, hvad der ligner, et enormt tyndt straffespark, til stor frustration for Istanbulspor-spillerne.

Beknaz Almazbekov prøvede efterfølgende selv at forklare dommeren, at der ikke var noget om snakken, men til ingen verdens nytte.

I stedet viste den unge anfører et enormt niveau af fair play, da han sparkede straffesparket forbi kassen. Spillerne fra Istanbulspor var efter den storsindede gerning ikke blege for at vise Almazkov respekt med klapsalver og 'high fives'.

Se den spøjse situation i videoen over artiklen

Beknaz Almazbekov og Galatasarays u13-drenge vandt i sidste ende lokalopgøret med 3-0.

Iransk fløjte

Det danske ligalandshold var ude for en lignende situation, da de i 2003 var på en træningstur til Hong Kong. I en kamp mod Iran var der i slutningen af første halvleg en tilskuer, der blæste i en medbragt fløjte. Det forvirrede en Iran-forsvarsspiller så meget, at han inde i straffesparksfeltet samlede bolden op i hænderne i den tro, at der var fløjtet til pause.

Dommeren havde imidlertid ikke andet valg end at dømme et straffespark til Danmark. Det ansvar fik den daværende Brøndby-spiller Morten Wieghorst, der efter en kort ordveksling med landstræner Morten Olsen valgte at trille straffesparket forbi mål, til stående ovationer fra de mange fremmødte iranske tilskuere.

Ligalandsholdet endte med at tabe kampen 0-1.

Se også: TV: Helten med kollapset lunge

Se også: Kom gratis til Superliga: Kun en betingelse

Se også: Kæmpe transfer officiel: Hentet for 600 mio.