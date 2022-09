Intl. fodbold ... 3. sep. 2022 kl. 08:36 Gem artikel Gemt artikel

Her er de største handler

Transfervinduet lukkede natten til torsdag i de fleste lande verden over. I Premier League blev der slået rekord for samlet transfersum, men den største handel i vinduet er blevet foretaget af Real Madrid. Ekstra Bladet giver dig et overblik over vinduets største handler