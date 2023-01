Her er prisen: Så meget koster han

Victor Nelsson har imponeret dybt i Galatasaray, men prisskiltet gør, at et skifte kun kan ske til Premier League

Victor Nelsson kan blive en af de næste danskere, der står foran et gigantisk skifte.

Men det er tvivlsomt, om Galatasaray-profilen når at smutte i januar-vinduet.

Men karrieren kommer ikke til at fortsætte flere år i den tyrkiske hovedstad, Istanbul.

Victor Nelsson har en frikøbsklausul på 187 mio. kr. Så skal der ske et skifte i januar, er det kun Premier League, der kan betale de summer. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

Koster 187 mio. kr.

Den 24-årige stopper har udviklet sig som en markant profil i Galatasaray, hvor han er en af ligaens mest stabile forsvarsspillere.

Men han er også snart moden og parat til en udfordring på et langt højere sportsligt niveau.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Victor Nelsson - ligesom alle profilerne i Tyrkiet - en frikøbsklausul i sin aftale med Galatasaray. Den er angiveligt på 25 mio. euro - 187 mio. kr.

Og det er udfordringen lige nu i forhold til et salg. Sevilla var efter ham sidste sommer, men her var parterne langt fra hinanden økonomisk.

Annonce:

Hvis der skal ske et salg hen mod lukningen af vinduet, kan det kun blive aktuelt med et skifte til Premier League for den 24-årige tidligere FCK-spiller.

For det er den eneste liga, der kan være med, når der handles for beløb i den her størrelse.

Victor Nelsson har udviklet sig til en markant profil for Galatasaray. Et skifte ser mest oplagt ud til sommer. Tyrkerne kæmper også for at holde sammen på truppen, så de kan vinde mesterskabet for første gang i fire år. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Sevilla var efter ham sidste sommer, men her var parterne alt for langt fra hinanden økonomisk. Det ligner ikke en aftale, der kan genoplives, hvis ikke Sevilla indfrier frikøbsklausulen.

Det ligner i langt højere grad et skifte efter sæsonen, når Nelsson har haft to sæsoner i Galatasaray. Og med så stor en frikøbsklausul er det også svært at se ham havne andre steder end Premier League.

Galatasaray fører aktuelt den tyrkiske liga med fire point ned til Fenerbahce. Klubben kæmper for at holde sammen på hele truppen, fordi det er meget vigtig for storklubben at vinde det første mesterskab siden 2018/19-sæsonen.