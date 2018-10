Her smutterne spillerne for et godt ord

Schweiziske CIES Football Observatory laver statistik på alt, hvad der omhandler fodbold. Deres nyeste rapport viser, hvilke europæiske klubber, der er bedst til at holde på spillerne. Og hvem der er knapt så gode til det

I nutidens fodbold ser man sjældent en spiller, som tilbringer hele sin karriere i den samme klub.

Alligevel er loyalitet noget, som mange fans sætter pris på ved deres spillere.

CIES Football Observatory har undersøgt, hvilke europæiske klubber, der har bedst held med at holde på deres spillere i længere perioder.

Ikke overraskende ligger Real Madrid, Barcelona og Bayern München helt i top, når det handler om loyalitet, og kongeklubben fra Madrid tager førstepladsen med et gennemsnit på 5,84 år for spillere i klubben.

Real Madrid er ifølge tal fra CIES Football Observatory bedst til at holde på deres spillere. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Barcelona ligger lige i hælene på dem med 5,35 år i gennemsnit, mens Bayern München har et snit på 5,26 år.

I top ti blandt de fem største ligaer findes også tre engelske klubber i form af Tottenham, Manchester United og - måske noget overraskende - Bournemouth.

Lige uden for toppen på 11. pladsen ligger Manchester City med 2,99 år i gennemsnit, mens vi skal helt ned til nummer 18 for at finde den næste Premier League klub, Arsenal.

Traditionsklubben Liverpool er slet ikke med i top 20, da de kun har et gennemsnit på 2,03 år, mens deres lokal-rival Everton ligger en smule højere med 2,19 år i gennemsnit.

Mesterskabsbejlerne fra Chelsea er heller ikke med i top 20, men de klarer sig trods alt bedre end Liverpool med et gennemsnit på 2,33 år.

Kigger man i stedet på den lidt mere grelle ende af tabellen, så finder man italienske Parma, som det mindst stabile hold i Europas fem største ligaer med et gennemsnit på 0,65 år.

Generelt er Italien velrepræsenteret i den forkert ende af tabellen, hvor fire italienske hold figurerer.

De er stærkt efterfulgt af Spanien, som har tre hold, der ikke formår at holde på spillerne i mere end et år i gennemsnit.

Kigger man uden for de fem største europæiske ligaer, så er tjekkiske Viktoria Plzeň og skotske Celtic de mest stabile hold.

Celtics ærkerivaler, Rangers, er til gengæld blandt de mest ustabile hold i Europa med kun 0,66 år i gennemsnit.

CIES skriver desuden, at det oftest gør sig gældende, at de mest stabile klubber med loyale spillere er dem, der også ligger stabilt i toppen af deres respektive ligaer. Det omvendte gør sig gældende i bunden af tabellen.

Tallene kan findes på dette link.

