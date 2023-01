Her tager han selfie foran Pelés kiste

Gianni Infantino har det med at bringe sig selv i centrum.

Mandag var FIFA-præsidenten til stede ved Pelés mindeceremoni i brasilianske Santos, hvor den afdøde fodboldlegende spillede det meste af karrieren.

Infantino blev undervejs spottet tage en selfie foran Pelés åbne kiste sammen med en gruppe andre personer.

Ifølge The Times var Infantino en af de første til at vise sin respekt, og selfien tog han umiddelbart efter, at han havde kondoleret til Marcia Aoki og Edinho - Pelés enke og søn.

Daily Mail skriver, at det er den tidligere Santos-spiller Manoel Maria, der får taget et billede med Infantino, og det er uklart, om Manoel Maria har bedt om det, eller hvad der er gået forud.

Gianni Infantino tager en selfie foran Pelés kiste. Foto: Sebastio Moreira/Ritzau Scanpix

Ud over Infantino var de øverste ledere fra Sydamerikas fodboldforbund samt det brasilianske fodboldforbund mødt op. Foto: Carl De Souza/Ritzau Scanpix

For nylig vakte præsidenten opsigt, da han i åbningstalen til VM i Qatar slyngede bizarre ord afsted, og det fik mange forundrede personer til tasterne.

Infantino deltog i ceremonien sammen med de øverste ledere fra Sydamerikas fodboldforbund og det brasilianske ditto. FIFA-bossen havde taget turen til Vila Belmiro, som er det stadion, Pelé udfoldede sig på i mange år for klubben Santos.

For at hylde Pelé har forbundet anmodet alle verdens lande om at navngive et stadion efter fodboldlegenden.

Pelé legede rundt med modspillerne for Santos FC gennem to årtier, og derfor er legendens åbne kiste fremvist på stadionet i São Paulo. Her har næsten 30.000 mennesker besøgt ham Næsten 30.000 mødte op for at hylde Pelé

Mindes i et døgn

Mandag begyndte en 24 timer lang mindeceremoni til ære for Pelé.

Pelés kiste bliver tirsdag båret gennem byens gader, og optoget slutter på kirkegården Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, hvor Pelé vil blive begravet ved en privat ceremoni.