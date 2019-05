KAA Gent var tidligere på ugen ude med en direkte kritik af den belgiske avis Het Nieuwsblad, der skrev, at Gent fører samtaler med klubbens tidligere cheftræner Hein Vanhaezebrouck med henblik på en genforening.

Det er selvsagt dårligt nyt for Jess Thorup, der aktuelt står i spidsen for belgierne sammen med Johnny Mølby, men Gent afviste altså disse spekulationer i en meddelelse på klubbens hjemmeside.

Det stoler Jess Thorup på, selv om den tidligere danske mestertræner godt er klar over, at han er under pres efter en lang periode uden sejre og en tabt pokalfinale.

- Der er sjældent røg uden ild. Men jeg havde en åben og ærlig samtale med formanden og Michel (Louwagie, sportsdirektør, red.), og de lovede mig, at historien er 100 procent bullshit. Jeg tror på dem, og så er den ikke længere for mit vedkommende, siger Jess Thorup til Het Laatste Nieuws.

Gent med Jess Thorup i spidsen møder Standard Liege på udebane i aften klokken 20.30.

