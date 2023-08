Holdkammeraten bekræfter: Hun er Haalands kæreste

Manuel Akanji har løftet sløret for, hvem Erling Haalands bedre halvdel er

Isabel Haugseng Johansen.

Det er navnet på den 19-årige kvinde, der utallige gange har optrådt på Erling Haalands private Instagram-konto.

Rygterne har naturligvis floreret omkring et forhold, men hverken Isabal Haugseng Johansen eller målmaskinen har bekræftet, at de er sammen.

Nu virker det dog til, at Erling Haalands holdkammerat Manuel Akanji har gjort det for dem. Det gør Manchester City-stjernen i et interview ifølge Dagbladet.

Erling Haaland og Isabel Haugseng Johansen. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

- Vi kender efterhånden hinanden rigtig godt. Min kone og hans kæreste kommer også godt ud af det med hinanden. Vi går af og til ud sammen alle fire, lyder det helt præcist fra Erling Haalands holdkammerat.

Målmonsteret fra Norge og Manuel Akanji lærte hinanden at kende, mens de var på kontrakt i Borussia Dortmund.

Siden de begge pakkede kufferten og flyttede til Manchester, mener Manuel Akanji, at de to fodboldstjerner er blevet endnu tættere.

Manuel Akanji. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Annonce:

Og han mener, at Erling Haaland har det vigtigste i livet.

- Jeg tror, at han har rigtig gode folk omkring sig med sin familie og sin kæreste. Jeg tror, det er det vigtigste, så de kan minde dig om, hvem du er. Det har han, og det er det vigtigste.

Dagbladet skriver videre, at Isabel Haugseng Johansen kommer fra Bryne i Norge - ligesom Erling Haaland.

Når det kommer til Manuel Akanji, så danner han par sammen med 28-årige Melanie Windler. De har været sammen siden 2019.