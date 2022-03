Holdkammerater fanget i Kiev: - Jeg er meget berørt

Et 'peacetegn' til kameraet.

Budskabet var tydeligt i fejringen, efter at danske Mikkel Duelund søndag scorede målet til 1-0 for den hollandske klub Nijmegen mod Vitesse.

Han er på kontrakt i den ukrainske hovedstadsklub Dynamo Kiev, men blev udlånt til Holland i sommeren 2021.

Duelund kan derfor se sine holdkammerater været fanget i storbyen, mens russiske styrker rykker tættere og tættere på.

- Det er virkelig, virkelig hårdt. Jeg er meget berørt af det. Jeg snakker med mine holdkammerater og folkene rundt om klubben hver dag. Jeg er trist over det. Jeg har nærmest ingen ord for det, siger han til ESPN i et interview efter kampen.

Kommenterer for første gang

Via Duelunds medierådgiver, Lars Hendel, forsøgte Ekstra Bladet søndag at få en kommentar fra danskeren om situationen med klubben i Ukraine, men det var ikke muligt.

Nu sætter han for første gang ord på det.

- Jeg ville faktisk ikke kommentere det, men jeg synes, at jeg bliver nødt til det, fordi det er så følelsesladet et emne for mig. Ikke kun i forhold til min egen situation, men for mine holdkammerater og alle borgere i Ukraine. Jeg synes, at hele verden skal stå sammen og hjælpe landet, siger han til ESPN.

Mikkel Duelunds lejeophold slutter juni 2022, og han skal derfor retur til Dynamo Kiev. Han har kontrakt med den ukrainske klub til juni 2023. Han blev i 2019 solgt til Dynamo Kiev fra FC Midtjylland for fire millioner euro.

Nijmegen tabte kampen mod Vitesse 1-4. De ligger i øjeblikket nummer ni i Eredivisie.

Den bedste fodboldrække i Ukraine er suspenderet på ubestemt tid.

