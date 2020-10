15.000 vakte opsigt på stadion

Mens tribunerne verden over står tomme på grund af coronapandemien, så besluttede den hollandske klub SC Heerenveen at udnytte det og hjælpe en organisation i problemer.

Derfor fyldte de deres stadion med 15.000 bamser under lørdagens kamp mellem Heerenveen og Emmen.

Hver bamse repræsenterede et barn i Holland, som er ramt af kræft, og formålet med bamserne var at skabe opmærksomhed omkring de problemer, der er med kræftramte børn i Holland.

15.000 bamser var samlet på stadion, da Heerenveen lørdag spillede mod Emmen. Foto: COR LASKER/Ritzau Scanpix

Bamse-kampagnen var arrangeret af klubben sammen med organisationen Kika Foundation for børnekræft. De kan lige nu ikke holde begivenheder på grund af corona og derfor besluttede klubben at hjælpe til.

Bamserne blev vist under hele kampen, og efterfølgende blev de solgt for at samle ind til de lokale børns velgørenhedsorganisationer.

De blev alle solgt inden for 24 timer og mere end 230.000 euro - svarende til omkring 1,7 millioner - blev indsamlet.

Udover den gode initiativ til at skabe opmærksomhed og samle penge ind til velgørenhed, så vandt Heerenveen også kampen 4-0 over Emmen.

