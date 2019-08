Ærgrer sig over Dolberg: - Sikke en skam

16 ligamål i første sæson, et enkelt mål i Champions League-kvalifikationen og seks kasser i Europa League.

Det var en sensationel debutsæson, Kasper Dolberg havde i AFC Ajax i 2016 og 2017, hvor han hjalp klubben til til Europa League-finalen og andenpladsen i den hollandske Eredivisie.

Men siden er det gået skidt for Kasper Dolberg, der bare har scoret 22 gange på klubholdet i de foregående to sæsoner samt i denne.

Og det ærgrer Kenneth Perez, der selv har en lang karriere i hollandsk fodbold og nu kommenterer den hollandsk fodbold.

- Man kan ikke sige, at han ikke fik chancer, siger Kenneth Perez til mediet Algemeen Dagblad og forklarer:

- Jeg tænker, at alle i Ajax ville have, at han skulle have succes. Der er mange forskellige årsager til, at det ikke endte med at gå godt, men sådan nogle undskyldninger tæller ikke. Sikke en skam, at han i sidste ende ikke var i stand til at leve op til forventningerne.

Skader er en del af forklaringen, men når han har været skadesfri, har han ikke formået at gribe chancen, og under Erik ten Hag de sidste par sæsoner er Dolberg gledet længere væk fra holdet.

Nu er han tæt på at skifte fra Ajax til franske Nice for 150 millioner kroner - et interessant valg, fordi der også lå en mulighed for en lejeaftale med Hoffenheim, hvor han kunne blive holdkammerat med Robert Skov.

- Det er et ret overraskende valg. Han kunne komme til at arbejde med Alfred Schreuder i Hoffenheim. Han kender ham godt, for han er tidligere assistent i Ajax.

- Det er ikke uvigtigt i forhold til Dolberg. Han er en knægt, som man nok gerne skal kende lidt, for jeg tror, han har brug for lidt ekstra opmærksomhed. Når man ser ham gå rundt (på banen), tænker man: "Hey, kan du stadig lide det?", lyder det fra Kenneth Perez.

Kasper Dolberg kommer fra Voel tæt på Silkeborg, og den 21-årige landsholdsspiller fik sin professionelle debut for SIF, inden han drog til Amsterdam i sommeren 2015.

Bare et år senere fik han sin debut for Ajax' førstehold og scorede i den kamp hjemme mod PAOK i Champions League-kvalifikationen.

