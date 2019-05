Afviser Dolberg-snak: - Det er nonsens

Selv om de akkurat missede Champions League-finalen, har denne sæson for hollandske AFC Ajax været en stor succes.

Klubben fra Amsterdam vandt både mesterskabet og pokalturneringen, og dermed løftede det normalt så trofævante mandskab endelig noget sølvtøj - hvilket var det første siden 2014.

Lasse Schöne havde en vigtig andel i succesen, men både Rasmus Nissen Kristensen og Kasper Dolberg har haft svært ved at komme ind på holdet. Sidstnævnte lignede ellers Erik ten Hags klare førstevalg i efteråret, men dårlige kampe og gode præstationer fra rivalerne endte med at betyde, at Dolberg blev kørt ud på et sidespor. Det kulminerede i Champions League-semifinalen mod Tottenham, hvor danskeren startede inde, men slet ikke greb chancen.

Trods den svære sæson og de dårlige præstationer er Ajax-træner Erik ten Hag ikke klar til at opgive 21-årige Kasper Dolberg. Ajax-træneren afviser at sælge angriberen.

- Jeg ser ikke sådan på det. Kapser har utvivlsomt mange kvaliteter, siger Erik ten Hag i et stort interview med Voetbal International:

- Jeg har hørt oftere og oftere, at Kasper må væk, og at han ikke længere skal være her. Det er nonsens. Han har eksempelvis aldrig oplevet en skadesfri sæson under mig. Jeg tror på, at han kan kæmpe sig tilbage.

Kasper Dolbergs sæson i Ajax er også blevet besværliggjort af, at Klaas-Jan Huntelaar mod slutningen af sæsonen har vist storform og scoret masser af mål, mens Erik ten Hag i de europæiske kampe har valgt at spille uden en decideret angriber og i stedet brugt Dusan Tadic i front.

- Kasper må vise, at han skal være førstevalget, og så er der Klaas, som skal holde sig skarp og slå til, når det er nødvendigt. Men der er en tredje angriber på vej: Lassina Traoré. Han har kun trænet med Ajax i seks måneder, men han har imponeret hos Jong Ajax (andetholdet, red.) og trænet med førsteholdet. Jeg sagde en gang til Klaas, at med disse to unge angribere kunne han blive en god angrebstræner. Men til det sagde han bare; Nej, coach. Klaas er stadig kun spiller;. Det kunne jeg godt lide, siger Erik ten Hag.

Bare i seks af Kasper Dolbergs 39 kampe i denne sæson har han spillet fuld tid - han har i alt scoret 12 gange i sæsonen. 11 af disse mål i den hollandske liga.

