Ajax bekræfter: - Dolberg kan skifte denne uge

Kasper Dolberg var helt uden for truppen, da Ajax tirsdag aften spillede sig videre i Champions League-kvalifikationen med en 3-2-sejr mod græske PAOK.

Træner Erik ten Hag forklarede det med, at truppen er bred, men nu bekræfter Ajax-fodbolddirektør Marc Overmars, at Dolberg kan være på vej væk.

- Der kan ske et par ting med Dolberg i denne uge, siger Overmars ifølge hollandske NOS.

Tidligere har det været fremme, at en lejeaftale med Leverkusen allerede onsdag kunne blive en mulighed.

Den tyske klub har Peter Bosz som træner, der tilbage i 16/17 var træner for Ajax, da Kasper Dolberg fik sit store gennembrud i den hollandske storklub.

Dolberg så weekendens 5-0-sejr mod Emmen fra bænken, mens han startede inde og scorede i den hollandske Super Cup, der blev vundet 2-0 mod PSV Eindhoven.

Han startede også i første ligakamp mod Vitesse og i første opgør mod PAOK, hvor han dog udgik med en skade efter 33 minutter.

Træner Erik ten Haag kunne dog hurtigt råde over danskeren igen, og han angav ikke dårligt helbred som årsagen til fravælgelsen af Dolberg i returkampen.

- Vi kan kun have 18 spillere med til kamp. Vi ønsker så mange forskellige typer på bænken som muligt, så vi er dækket bedst muligt ind. Med Huntelaar og Dani de Wit, der også kan spille hængende angriber, havde vi flere alternativer, sagde ten Haag ifølge hollandske Soccernews.

- Vi har en bred trup. Kasper er en meget god spiller og har også haft en rimelig god opstart. Men Huntelaar og Tadic er også fantastiske. Nu fokuserer vi på turneringen, og vi håber at komme med i Champions League. Med Dolberg, lød det fra Ten Hag.

Hollandske journalister så midt i juli ikke lyst på situationen for Dolberg.

- Jeg tror ikke, at Ajax-systemet passer til Dolberg, lød analysen fra Voetbal Internationals Pieter Zwart ifølge Soccernews.

- Hvis Ajax fortsætter med at spille på samme måde, så frygter jeg, at det bliver et år ligesom sidste år. Hvis du udelukkende ser på antallet af minutter pr. mål, så er det okay. Men det er ikke den Dolberg, han kan være, sagde Zwaart.

Heller ikke kollegaen Suleyman Özturk var imponeret.

- Du kan se, at han er letbenet, hurtig og koldblodig, men han mangler selvtillid, og skaderne hjælper ikke, siger Özturk. Han må genfinde rytmen med at score mål, og så kan jeg stadig se ham vokse, sagde Özturk.

I 2017 bød Monaco 50 millioner euro - 375 millioner kroner - for Kasper Dolberg - fansene vil da også stadig gerne have lidt euro for ham, men ikke alle mener, at Ajax skal kræve lige meget...



Beste Ajaxieden,



Voor hoeveel miljoen mag Overmars definitief afscheid nemen van Kèsper Dolberg? #ajaemm #dtv — * (@Soul7Food) August 10, 2019

Mens Dolberg ifølge direktør Overmars altså kan være på vej væk, så forventer han at holde på midtbanespilleren Donny van de Beek, der på samme måde som Christian Eriksen har været rygtet til Real Madrid, hvis Paul Pogba-skiftet kikser.

- Det vil ikke vare længe, før der er klarhed over det. Jeg håber, at det bliver positivt. Der er konkret interesse for ham, men vi har indgået aftaler. Jeg vil have klarhed inden en bestemt dato. Holdet er på plads, og vi leder ikke efter andre spillere. Jeg antager, at van de Beek bliver, siger Overmars nu.

Også forsvarsspilleren Joel Veltman ser ud til at blive i Ajax, for Ajax har brug for ham, hvilket de måske ikke længere har for Dolberg.

21-årige Kasper Dolberg har foreløbig scoret 45 mål i 119 kampe for Ajax, som hentede ham i Silkeborg i sommeren 2015. Efter en sæson på ungdomsholdet fik han sit gennembrud, da Ajax gik hele vejen til Europa League-finalen i 16/17-sæsonen, mens de efterfølgende sæsoner ikke helt har kunnet leve op til det.

Dolbergs kontrakt med Ajax løber til sommeren 2022, og tidligere har eksperter peget på, at hans værdi er faldet fra 597 millioner kroner - til nu blot 44 millioner kroner, som du kan læse LIGE HER

