Ajax-boss overrasker: Kigger efter ny stjerne i Danmark

AFC Ajax er notorisk kendte for at producere egne talenter, og det seneste pragteksempel er forsvarsspilleren Matthijs de Ligt, der i sommer blev solgt til Juventus for 638 millioner kroner. En del af talentsatsningen i den hollandske storklub går i høj grad også ud på at finde helt unge talenter i andre lande og lokke dem til Amsterdam.

De seneste år har der været en større sydamerikansk invasion i Ajax. David Neres, Davinson Sanchez og Nicolas Tagliafico er tre eksempler, og det er ikke tilfældigt, fastslår sportsdirektør Marc Overmars.

Der er dog også guld at hente andre steder, og Danmark er et væsenligt land for AFC Ajax i jagten på den nye Matthijs de Ligt.

- Mentaliteten for sydamerikanske spillere er ofte forskellig i forhold til hollandske spillere. Jeg har før sagt, at man hvad angår mentalitet og holdning ikke bare spytter ti De Ligts ud af vores eget program. Derfor leder vores scouts efter sådanne kvaliteter andre steder, siger Marc Overmars til Algemeen Dagblad og tilføjer:

- Men vi fokuserer ikke udelukkende på Sydamerika. At scoute i Danmark eller Belgien kan være meget succesfuldt, og der kigger vi stadig. Der bor fem millioner mennesker i Danmark, mens der i Brasilien, et land, som har vundet VM fem gange, er mere end 200 millioner.

AFC Ajax har i årenes løb haft adskillige danskere i førsteholdstruppen, men helt uhørt er der ikke en eneste i denne sæson, efter at både Kasper Dolberg, Rasmus Nissen og Lasse Schöne forlod klubben i sommer.

Til gengæld står to danske talenter på spring i ungdomsafdelingen, hvor Victor Jensen og Christian Rasmussen kæmper for at bryde igennem. I Danmark er det John Steen Olsen, der spejder efter talenter for AFC Ajax.

Ajax topper Æresdvisionen suverænt efter 11 kampe og har fortsat ikke tabt en kamp.

Se også: AGF-helt efter pokaltriumf: - Det kunne jeg ikke magte

Arsenal-stjernen så rødt: 'Ønsker at din datter får kræft'

Se også: Messi tilbage efter karantæne