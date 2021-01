Ajax henter skuffelse for 170 millioner kroner

Den hollandske storklub Ajax har købt den 26-årige angriber Sébastien Haller, der slutter sig til holdet efter en skuffende tid i West Ham.

Ajax betaler 22,5 millioner euro - knap 170 millioner kroner - for Haller.

Det oplyser hollænderne på deres hjemmeside.

Haller skiftede i sommeren 2019 fra Eintracht Frankfurt til Premier League-klubben West Ham. Han har dog aldrig slået igennem i London-klubben, hvor det er blevet til 53 kampe med 14 mål til følge.

Haller har underskrevet en kontrakt med Ajax frem til sommeren 2025.

Skiftet til Ajax betyder, at Haller vender tilbage til den bedste hollandske fodboldrække, hvor han tidligere har spillet med stor succes. Han var således i Utrecht i to et halvt år, og her blev det til 51 mål i 98 kampe.

Sébastien Haller er både fransk og ivoriansk statsborger. På ungdomsniveau har han repræsenteret Frankrig, men på seniorniveau har han valgt at tørne ud for Elfenbenskysten. Han fik debut i november sidste år.