Ajax vinder tredje hollandske mesterskab i træk

Ajax kan nok en gang kalde sig hollandsk mester i fodbold.

Onsdag sikrede hovedstadsklubben sig endnu et sæt guldmedaljer til samlingen, da det mod Heerenveen endte med en sejr på hele 5-0.

Resultatet gør det umuligt for PSV Eindhoven på andenpladsen at indhente Ajax. Fire point adskiller de to hold med blot en enkelt kamp tilbage.

Det er tredje gang i træk, at Ajax vinder det hollandske mesterskab. Holdet vandt også sidste år, ligesom det i 2018/19 blev til guld. Der blev på grund af coronapandemien ikke kåret en mester i 2019/20-sæsonen.

Ajax er nu oppe på 36 hollandske mesterskaber i alt. Det første blev vundet i 1918.

Ajax' triumf betyder også, at Mohamed Daramy kan kalde sig hollandsk mester. Danskeren har dog på det seneste ikke bidraget med ret meget.

I 2022 havde Daramy indtil for nylig slet ikke været på banen i ligaen. Søndag blev det dog til cirka 20 minutter på banen, og onsdag blev han skiftet ind i 82. minut og lavede en assist til 5-0-målet.

I alt er Daramy i sin første sæson i Ajax siden skiftet fra FC København noteret for at have spillet blot 14 kampe på førsteholdet. I kun to af dem har han startet inde.

Ajax-træner Erik ten Hag slutter sin tid i Ajax på toppen. Inden længe overtager han roret i Manchester United.