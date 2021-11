Anklager EM-spiller for mordforsøg

I sommer var Quincy Proms med det hollandske landshold til EM, hvor han spillede to kampe. Nu risikerer kantspilleren at ryge i fængsel.

Flere hollandske medier, heriblandt AT5 og NU, skriver således, at den hollandske anklagemyndighed har besluttet at retsforfølge Quincy Promes for et 'mordforsøg' på sin fætter sidste sommer.

I sommeren 2020 holdt Quincy Promes nemlig en familiefest, hvor han efter sigende kom op at skændes med sin fætter. Herefter tog den hollandske landsholdsbobler en kniv frem og stak fætteren i knæet.

Efterfølgende gik der et stykke tid, før fætteren i november 2020 valgte at melde sagen til politiet. Quincy Promes, der på daværende tidspunkt spillede i Ajax, blev efterfølgende anholdt og sad varetægtsfængslet i et par dage i december.

Politiets undersøgelse af sagen sluttede i foråret, og nu skal fodboldspilleren så retsforfølges for knivstikkeriet, der betragtes som et 'mordforsøg'.

Det er uvist, hvornår Quincy Promes skal for retten.

I dag spiller den 29-årige hollænder ikke længere i Ajax Amsterdam. Kantspilleren med de 50 landskampe skiftede kort efter sin anholdelse til russisk fodbold, hvor han optræder for Spartak Moskva.

