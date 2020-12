Arnesen ændrer alt

I slutningen af november var det et år siden, at Frank Arnesen tiltrådte som teknisk direktør i den hollandske storklub Feyenoord.

Bortset fra mesterskabet i 2017 har Rotterdam-klubben ikke vundet Eredivisie i dette årtusinde, og nu vil danskeren ændre klubben markant.

Arnesen er i gang med at omorganisere klubben, der er udenlandske investorer, og den fyrede AZ-træner Arne Slot er udset som ny træner.

- Meget er ved at ændre sig i Feyenoord. De vil nu gennemføre en radikal kursændring, og Arnesen har ansvaret for det sportslige. I Arne Slot har han fundet sin general, siger Voetbal Internationals Feyenoord-journalist Martijn Krabbendam i Dick Voormekaar Podcast.

- Der vil blive talt om topfodbold. Under Verbeek havde det intet med topfodbold at gøre. Han ønskede bare at skifte alt ud. Slot er ikke så streng. Han er lidt mere praktisk i den henseende, siger Krabbendam.

Og reaktioner på Arnesens reformation er blandede.

- Han gør nøjagtigt, hvad vi har drømt om i 30 år, lyder det fra en positiv fan på Twitter.

- Synes I ikke, det er bekymrende, at 64-årige Arnesen, der ikke har været så længe i klubben, har så meget magt, at han kan ændre det hele så drastisk? Foreløbig er jeg ikke imponeret af hans valg. Selvfølgelig er der brug for forandring, men jeg er ikke så imponeret, lyder det fra en anden fan.

Planen er, at Arne Slot skal spille en form for fodbold, hvor Feyenoord er dominerende, og målet er at blive mester mindst én gang inden 2025, hvor kluben håber at åbne et nyt stadion.

Store navne som Robin van Persie, Dirk Kuyt, Wim Jansen og Co Adriaanse får umiddelbart ikke meget at skulle have sagt.

Arnesen har ifølge Algemeen Dagblaad hyret det amerikanske firma Sportsology til over tre år at rådgive om, hvordan klubben skal struktureres. Også i Chelsea arbejde Arnesen sammen med firmaet, og de rådgiver mange klubber i England og USA.

Frank Arnesen har senest været kædet sammen med et sportsdirektør-job i italienske AS Roma, men foreløbig har han altså gang i store ændringer i Feyenoord.

