Avis: Nu skal han skydes af

Nicolai Jørgensen var ellers lige kommet i gang. Han havde begyndt sæsonen skadet, men var vendt tilbage og var i fin form for Feyenoord med fem mål i sine seneste ni ligakampe. Så gik det galt igen.

Den uheldige angriber løb ind i endnu en skade i begyndelsen af februar, og siden har han ikke været i kamp. Der var håb om, at han ville vende tilbage fra skade i løbet af marts, men det har coronapausen sat en effektiv stopper for.

Spørgsmålet er, hvor lang tid Feyenoord har glæde af den danske målmager. Ifølge den hollandske avis De Volkskrant er Nicolai Jørgensen en af af de profiler i Æresdivisionen, der står på affyringsrampen.

- Feyenoord sagde nej, da Newcastle bød 17 millioner euro (127 millioner kroner, red.) for lidt over to år siden. Det var meningen, det skulle ske i sommer (et skifte, red.), men Jørgensen gik ind i coronapausen med endnu en skade, skriver avisen.

De Volkskrant nævner i alt seks spillere fra den hollandske liga, som står klar til at blive skudt af sted. De fem andre er Donny van der Beek, André Onana, David Neres (alle Ajax), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) og Calvin Stengs (AZ).

I begyndelsen af måneden blev Feyenoord-træner Dick Advocaat spurgt, om han forventede, at Nicolai Jørgensen ville spille i klubben i næste sæson.

- Det håber vi, svarede han.

