Balotellis afløser? Dolberg er klubbens førstevalg

Ajax bekræfter: - Dolberg kan skifte denne uge

- Der kan ske et par ting med Dolberg i denne uge.

Sådan sagde Ajax-fodbolddirektør Marc Overmars onsdag ifølge hollandske NOS, hvor det lød, at tyske klubber med Leverkusen i spidsen var favoritter til at overtage danskerne.

Nu kan den franske lokalavis Nice-Matin så afsløre, at den lokale klub OGC Nice har Kasper Dolberg på deres ønskeliste og ser ham som deres førsteprioritet til forstærkning i angrebet.

21-year-old Ajax striker Kasper Dolberg has emerged as INEOS' primary target for OGC Nice this summer, according to Nice-Matin https://t.co/gmlVJUP7Bn — Get French Football News (@GFFN) August 14, 2019

Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger onsdag bliver Dolberg i øjeblikket da også tilbudt til klubber rundt omkring i Europa, og hvis det ikke skulle lykkes at finde en interesseret klub til danskeren, er Ajax endda villige til at leje landsholdsspilleren ud.

Nice har ikke brugt penge på transfers denne sommer, men det kan ændre sig efter salget af Allan Saint-Macimin, der er skiftet til Newcastle for 18 millioner euro.

Klubben er desuden ved at blive overtaget af britiske INEOS, der også er kendt for at have et cykelhold. Sker det, vil klubben formentlig komme til penge, og så kan der investeres yderligere i forstærkninger for sidste sæsons nummer syv i den bedste franske række.

I 2017 bød Monaco 50 millioner euro - 375 millioner kroner - for Kasper Dolberg - fansene vil da også stadig gerne have lidt euro for ham, men ikke alle mener, at Ajax skal kræve lige meget...



Beste Ajaxieden,



Voor hoeveel miljoen mag Overmars definitief afscheid nemen van Kèsper Dolberg? #ajaemm #dtv — * (@Soul7Food) August 10, 2019

Udover Dolberg mener avisen at vide, at Nice vil hente den brasilianske venstreback Dalbert Henrique hjem fra Inter. Han skiftede for to sæsoner siden fra netop Nice til Inter, men er ikke blevet fast mand.

På vej er allerede et køb af midtbanespilleren Alexis Claude-Maurice, der forventes at slå klubrekorden på 75 millioner kroner, når han bliver købt i Lorient.

Kommer Dolberg til Nice, vil han komme til at spille under den tidligere franske landsholdsspiller og Arsenal-legende Patrick Vieira, der efter to år som træner i New York City sidste sommer blev træner i Nice.

Og det er ikke hvem som helst, Dolberg vil komme til at afløse. Fra 2016 og frem til 2019 har den kontroversielle italienske stjerneangriber Mario Balotelli scoret mål for Nice, inden han i januar brød kontrakten og skiftede til Marseille.

Nice havde sin storhedsperiode i 1950'erne, hvor det blev til fire mesterskaber - det seneste i 1959. I 2016/2017 blev man nummer tre og slog Ajax ud af Champions League-kvalifikationen, men røg ud til Napoli i playoff-runden inden gruppespillet, og i 2017/2018 gik man videre fra Europa League-gruppespillet, inden Lokomotiv Moskva blev for stærke i 1/32-finalen. Klubbens seneste trofæ er sejr i den store pokalturnering Coupe de France i 1997.

21-årige Kasper Dolberg har foreløbig scoret 45 mål i 119 kampe for Ajax, som hentede ham i Silkeborg i sommeren 2015. Efter en sæson på ungdomsholdet fik han sit gennembrud, da Ajax gik hele vejen til Europa League-finalen i 16/17-sæsonen, mens de efterfølgende sæsoner ikke helt har kunnet leve op til det.

Dolbergs kontrakt med Ajax løber til sommeren 2022, og tidligere har eksperter peget på, at hans værdi er faldet fra 597 millioner kroner - til nu blot 44 millioner kroner, som du kan læse LIGE HER

