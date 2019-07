Bekymring for Dolberg i Holland

Dusan Tadic og Klaas-Jan Huntelaar er stadig i Ajax, og det betyder hård konkurrence til danske Kasper Dolberg i kampen om pladsen som central angriber.

Hollandske journalister ser ikke lyst på situationen.

- Jeg tror ikke, at Ajax-systemet passer til Dolberg, lyder analysen fra Voetbal Internationals Pieter Zwart ifølge hollandske Soccernews.

- Hvis Ajax fortsætter med at spille på samme måde, så frygter jeg, at det bliver et år ligesom sidste år, siger Zwaart.

Sidste år blev det til 11 mål i 25 ligakampe, mens han ikke scorede i sine ni europæiske kampe.

- Hvis du udelukkende ser på antallet af minutter pr. mål, så er det okay. Men det er ikke den Dolberg, han kan være, siger Zwaart.

Heller ikke kollegaen Suleyman Özturk er imponeret i øjeblikket.

- Du kan se, at han er letbenet, hurtig og koldblodig, men han mangler selvtillid, og skaderne hjælper ikke, siger Özturk.

- Han må genfinde rytmen med at score mål, og så kan jeg stadig se ham vokse, siger Özturk.

Dolberg scorede to gange mod Georgien i juni. Foto: Jens Dresling/Polfoto

I april var Dolbergs nedtur emnet i det hollandske fodboldtalkshow VTBL, hvor flere tidligere landsholdsspillere diskuterede danskeren.

Hedwiges Maduro med fortid i Ajax, Valencia og Sevilla samt 18 landskampe for Holland var ikke imponeret.

- Han tager bare dårlige valg. Problemet er bestemt ikke mangel på kvalitet, men han mangler overblik, sagde Maduro.

- Er det overblikket? Eller skyldes det, at han har spillet så lidt, og nu vil han score? Han har det ikke godt med sig selv. I øjeblikket er han tredjeangriber i Ajax. For to år siden var han 80 millioner euro værd, og nu er det meget, hvis Ajax kan få seks millioner euro for ham, lød det fra Theo Janssen, der også har spillet både for Ajax og det hollandske landshold.

Dengang var Dolberg ramt af Ajax' store internationale succes, men måtte se Tadic løbe med spilletiden i Europa, mens rutinerede Huntelaar var god i ligaen.

Dolberg har ikke været med i sommerens første tre testkampe, hvor det er blevet 5-2 over Anderlecht, 1-1 mod AaB og 11-2 over Quick 20 fra den fjerdebedste hollandske række.

Søndag gælder det tyrkiske Başakşehir, mens Watford og de to græske hold OFI og Panathinaikos venter inden Super Cup-kampen mod PSV 27. juli.

Forhåbentlig kan Dolberg tage lidt af selvtilliden fra EM-kvalifikationskampen 10. juni mod Georgien med. Her scorede danskeren to gange i 5-1-sejren i Parken. I februar var der også lidt optur, da man igen talte om, at den gamle Dolberg var tilbage, men glæden varede kun kort.

