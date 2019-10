Brandvarm dansker scorer igen

Heerenveen havde hele fire danskere med i truppen til klubbens udekamp mod AZ Alkmaar i den hollandske Æresdivision.

Der var dog kun den danske U21-landsholdsspiller Jens Odgaard, der fandt sin vej til startopstillingen, mens Daniel Høegh, Anders Dreyer og Andreas Skovgaard måtte tage plads på bænken.

Herfra kunne de glæde sig over, at Jens Odgaard afsluttede en målrig første halvleg af med at bringe Heerenveen foran 3-1 lige inden pausefløjt.

Det skete efter et hjørnespark blev forlænget til bagerste stople, hvor Jens Odgaard snu som en ræv dukkede op og prikkede bolden i mål.

Den danske målscorer spillede 90 minutter før, at han i overtiden blev afløst af landsmanden Anders Dreyer.

Kampen sluttede med en sejr på 4-2 til Heerenveen.

