Christian Poulsen i kryptisk exit

Christian Poulsen har været tilknyttet Ajax siden 2018, og den tidligere danske landsholdsspiller har været assistenttræner i klubben siden 2019. Men nu skal han have et nyt job - enten i Ajax eller et andet sted.

Det meddeler Ajax på sin hjemmeside.

Ajax oplyser, at 41-årige Christian Poulsen stopper som assistenttræner og afløses af Mitchell van der Gaag, der i de seneste to sæsoner har været cheftræner for reserveholdet Jong Ajax i den hollandske storklub. Det giver samtidig plads til, at den tidligere forsvarsspiller John Heitinga kan blive cheftræner for Jong Ajax.

Det er imidlertid ikke sikkert, at den danske træner er helt og aldeles færdig i storklubben.

Han vil fokusere på andre ting, og parterne er i dialog om en anden rolle i klubben, skriver Ajax i pressemeddelelsen på sin hjemmeside.

Som aktiv spiller nåede Christian Poulsen også at spille to sæsoner i Ajax, hvor han noterede sig for mere end 60 kampe. Han har også spillet for FC København, Schalke 04, Sevilla, Juventus, Liverpool og Evian, mens han spillede 92 gange for det danske landshold.