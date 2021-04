Danmarks ukendte stjerne er kæmpe internet-hit

Du kender Nicolai Jørgensen. Angriberen fra Feyenoord, der for nogle år tilbage blev topscorer i den hollandske Eredivisie, og som har spillet mange landskampe og har en fortid i FCK, Leverkusen og AB.

Og så kender du også Frank Arnesen. Teknisk direktør i Feyenoord, og så var han i øvrigt en af Europas bedste spillere, da han var bedst. Han var en nøglefigur på 80'er-landsholdet, og måske husker du også, at han egentlig er en ganske habil sanger og sang starten af 'En for Alle'.

Men der findes også en tredje dansker i Feyenoord, og ham kender du næppe.

Han er ellers allerede stor. Trods sine bare 16 år har han over 150.000 følgere på Instagram, og på TikTok har han rundet 750.000 følgere.

Levi Sebastian Skyum er navnet, og han er Danmarks ukendte stjerne.

Drømmen

At du formentlig ikke har hørt om Levi Skyum, skyldes, at danskeren ikke har boet særligt længe i Danmark. Han blev født i København og boede det første år i landet, men allerede i en ung alder flyttede han med sin familie til Shanghai, Kina i 2005, og fem år senere til Singapore.

Skyums far er dansk og fra Aalestrup i Himmerland, moderen amerikansk.

- Jeg er dansk. Når folk spørger, hvor jeg er fra, siger jeg Danmark. Jeg er født i Danmark, og jeg har dansk pas. Men jeg vil ikke sige, at det føles som hjem nødvendigvis.

- Jeg har en forbindelse til Danmark, og i fremtiden kan jeg måske bo og leve i Danmark igen, siger Levi Skyum, der trods alt har været på en del ferier i Danmark gennem årene.

Der er han dog slet ikke endnu, altså klar til at slå sig ned i Danmark. Lige nu jagter midtbanespilleren drømmen om at blive professionel fodboldspiller.

Interessen for fodbold opstod hurtigt, da Skyum var i Singapore, og derfor besluttede familien sig for at gøre en aktiv indsats for at matche den talentfulde spiller.

- Det har altid handlet om fodbold for mig, så min far og jeg skabte et fodboldhold i Singapore med nogle af de bedste spillere i landet. Det hold rejste ofte til Europa for at møde store europæiske mandskaber, og på det tidspunkt kan man sige, at fodbold var for sjov, men på et højt niveau for mig.

Og det gav pote.

Levi Skyum fik flere tilbud i Europa. Inter Milan, Leganes og Feyenoord. Da der også kunne lande et job til faderen i Holland, blev beslutningen om at rykke til Rotterdam taget.

Han er nu nået en alder, hvor han kan tilbydes og skrive en hollandsk ungdomskontrakt. Det er håbet, at det snart kommer.

I 2018 rykkede Levi og familien til Holland.

Og så håber Levi Skyum på, at de hollandske ungdomsturneringer snart kommer i gang igen. De har været lukket ned grundet pandemien, så man kun kan træne og spille interne testkampe.

- Fodbold har, siden jeg var helt ung, været omdrejningspunktet for mig. Alt, hvad jeg gør, er med fodbold i tankerne. Jeg skal være den bedste, jeg kan blive, siger han og forklarer:

- Jeg er en selvsikker type. Jeg ved, hvad jeg skal blive bedre til, og jeg ved, hvad jeg er god til.

- Min helt store drøm har altid været at spille for Manchester United en dag. Så jeg kommer til at spille for Manchester United en dag.

Danske idoler

Interviewet med Levi Skyum foregår på engelsk, for selv om han forstår det danske sprog, er det lidt svært for ham at tale det. Siden han flyttede til Holland, er der kommet hollandske gloser med ud, når han forsøger sig på dansk, fortæller han grinende.

På banen huserer han på midtbanen. Han kan godt lide at spille på den defensive del, fordi han intet har imod at forsvare, og fordi han godt kan lide at have spillet foran sig.

Og når snakken falder på idoler, er det også dygtige danske midtbanespillere, han nævner.

- Jeg har altid haft noget med Christian Eriksen, siger Levi Skyum velvidende, at Eriksen spillede for Feyenoords ærkerivaler Ajax:

- Han har opnået meget i Tottenham, og nu er han i Inter Milan. Jeg kan lide hans måde at spille på, hans mentalitet. Han er rolig på bolden, og det tror jeg også, han er som person.

- Og så kan jeg lide Højbjerg. Han er vel en af de bedste 6'ere i verden lige nu. En holdspiller, der tydeligt er god til at få alle med. En stor leder.

Det danske Feyenoord-talent skal måske en dag dele bane med nogle af de idoler, hvis drømmen virkelig flasker sig. At der er talent i Levi Skyum, er klart, for to gange i løbet af 2019 blev han indkaldt til danske U-samlinger.

Siden har han ikke været med, men der har heller ikke været mange samlinger på grund af pandemien.

Skyum kan spille for både Danmark og USA, og som man har set med flere andre talenter som eksempelvis Sergino Dest, der har valgt USA over Holland, er USA meget bevidst om, hvilke talenter i Europa der kan blive amerikanske landsholdsspillere.

En af dem er altså Levi Skyum, der på rygteplan er blevet spurgt, om han er interesseret i USA.

Dansk holdkammerat til Nicolai Jørgensen på seniorniveau? Foto: Ritzau Scanpix

På nuværende tidspunkt vil han ikke afvise hverken Danmark og USA, og en beslutning skal han da heller ikke træffe nu.

- Med tiden er der nok en større chance for, at jeg vil spille for Danmark, siger Levi Skyum og forklarer om sine landsholdssamlinger:

- Jeg havde en utrolig tid, og jeg synes, det gik godt. Jeg lærte meget af måden, der spilles på. Det er noget anderledes end hollandsk, og der er en stor mentalitetsforskel.

- Jeg bondede også med et par stykker, som jeg har været i kontakt med over sociale medier efterfølgende. Men jeg vil også sige, at det var svært for mig, fordi alle kendte alle, og jeg kom udefra. Og mit danske var ikke 100 procent. Der var selvfølgelig nogle, der talte engelsk til mig.

Den ukendte dansker

Levi Skyum kan godt lide betegnelsen den ukendte danske stjerne, for det er retvisende.

Han er lidt af et fænomen på det sociale medier, men han ved også, at han er ukendt i det, han stræber efter at blive en stjerne i: fodbolden.

Stjernestatussen på sociale medier fandt han ved lidt af et tilfælde.

- Jeg blev skadet for syv måneder siden. Jeg havde problemer med min lyske, så jeg ikke kunne spille i et par måneder. Jeg kedede mig af at gå hjemme, så jeg lavede en TikTok, og så gik jeg viralt. Så har jeg ligesom taget den derfra, siger han.

Ikke nok med at han har næsten 800.000 følgere på TikTok, hvor han med små videoer viser sit gode look frem, har han også rundet 150.000 følgere på Instagram. Og der ligger også en modelkontrakt på bordet klar til underskrivelse.

Alt det betyder dog ikke nødvendigvis så meget.

- Jeg vil ikke sige, at de ting er så vigtige for mig. Det er mest for sjovt, men jeg kan godt lide at have mange følgere. Men fodbold er det vigtigste. Det er det, jeg vil. Det, jeg drømmer om. Det er der, jeg vil have succes. Fodbold er nummer et for mig, siger Levi Skyum.

Ny drejning i vild transfer-saga: Junker fløj Europa rundt

Enorm mail-brøler: Nu er han fyret

Jon Dahl henter landsholdsspiller