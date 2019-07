Dansk angriber om udlandet: - så fedt er det heller ikke

- Jeg er 100 procent klar, mand. Det må du fandeme love mig at skrive.

Ordene kommer bestemt og bliver leveret med klar nordjysk accent, da tipsbladet.dk fanger Jannik Pohl på telefonen.

I weekenden bragte det hollandske medie RTV Noord et større interview med Jannik Pohl, hvor man nemt kan få det indtryk, at angriberen ikke er helt klar efter sin lange skadespause i den forgangne sæson. Dels bruger mediet ordet 'genoptræning'. Dels sidder Jannik Pohl på en kondicykel på billedet i artiklen.

Men den tidligere AaB-angriber er ikke skadet mere.

- Jeg har været klar i noget tid nu. Jeg fik en slem skade, men jeg har trænet med i lang tid og er på 100 procent. Når jeg ikke er med på træningslejr, skyldes det min situation i klubben, siger Pohl.

Situationen på klubholdet FC Groningen er både uklar og meget klar. Den danske angriber ved, at han skal videre i dette transfervindue, men han ved endnu ikke hvorhen. Den forgangne sæson bød kun på spilletid i otte kampe, og sådan et år skal ikke gentage sig.

- Jeg har ikke tålmodigheden til at vente på at komme til at spille. Der er kommet en ny træner, som vil bruge nogle andre spillere, og det er fair nok, det kan jeg godt forstå. Så er det op til mig at vente på min chance, og det gider jeg bare ikke. Så sjovt er det sgu heller ikke at være i udlandet. Holland er et fedt land, men så fedt er det heller ikke.

- Jeg har også været uheldig på rigtig mange punkter. Jeg løb ind i en alvorlig skade, den scout, der anbefalede mig til klubben, er død, og træneren, som vildt gerne ville have mig, er her ikke længere. Men sådan er det, lyder det fra Jannik Pohl.

Nordjyden lyder afklaret, når han beretter om det forestående FC Groningen-exit. At forlade klubben efter blot et år var selvsagt ikke målet, da Jannik Pohl i august sidste år satte sin signatur på en tre-årig aftale, men sådan er fodboldens verden ofte uforudsigelig.

- Jeg er afklaret, fordi jeg har vidst det i lang tid. Når jeg siger i interviewet med det hollandske medie, at jeg har en tom følelse, er det fordi, at jeg føler, jeg har kvaliteterne til at være med på det her niveau, men jeg har bare ikke kunnet vise det, og det giver en tomhed. Men jeg forstår godt, at der har stået andre foran mig.

- Vi har stort set vundet alt i 2019 og spillet vanvittigt godt. Så er det fandeme svært at få chancen. Det er fedt at være med til, og det er fedt at træne på så højt et niveau, men det betyder intet for mig, når jeg ikke spiller kampe, siger han.

- Danmark er jo dejlig

Jannik Pohl har endnu ikke en ny klub på hånden, men der er muligheder, og nu er han fokuseret på at træffe den rigtige beslutning sammen med sin agent. Danskeren regner med, at han må træde et skridt tilbage for senere at kunne tage to frem.

- Jeg vil gerne finde en klub på Groningens niveau, men når de klubber skal vælge, går de nok efter spillere, der har spillet flere kampe det seneste års tid, og det er fair nok. Derfor ender det nok med, at jeg må tage et skridt ned, og det er også fint nok. Det er stadig rigtig gode klubber, siger Pohl og tilføjer:

- Jeg ser på de muligheder, der opstår, og der har allerede været muligheder. Det vigtigste for mig er min mavefornemmelse. Økonomien betyder ikke så meget.

Danske klubber har allerede meldt sig på banen, og det kan sagtens tænkes, at angriberen vender hjem til Superligaen i løbet af sommeren.

- I Danmark kender man mig jo. Klubberne ved, hvad jeg står for. De kan huske mig fra AaB, hvor jeg måske skulle have prikket lidt flere mål ind, men viste, at jeg kan komme frem til chancer. Det kunne måske være godt for mig at komme tilbage til Danmark - Danmark er jo dejlig, og jeg har venner og familie tæt på igen. Men jeg har også mod på udlandet. Jeg er egentlig åben for alt - jeg er nordjyde og vokset op i Rubjerg, så jeg har sgu ikke så fine fornemmelser, siger Pohl.

Et comeback i AaB-trøjen er ikke aktuel på nuværende tidspunkt.

- Jeg tror ikke, jeg skal tilbage til AaB. Jeg vil gerne opleve lidt forskelligt, og jeg tror, det er godt for mig at komme lidt rundt. Jeg har heller ikke hørt noget fra AaB, og de har dygtige angribere, så jeg tror heller ikke, de har brug for mig lige nu, lyder det fra den 23-årige angriber.

Jannik Pohl har spillet 64 kampe og scoret 11 mål i Superligaen.

