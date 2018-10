Dansk bomber lander ny kontrakt

Angriberen Kasper Dolberg har mandag forlænget sin kontrakt med den hollandske storklub Ajax.

Den gælder nu til sommeren 2022, skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

21-årige Dolberg var i forvejen på kontrakt indtil sommeren 2021, men har altså lagt endnu et år på aftalen.

Han fik sit store gennembrud i klubben i sæsonen 2016/17, hvor den nåede Europa League-finalen.

Den forgangne sæson var svær for Dolberg, som dog nu er ved at finde sin gamle målform. Så sent som i lørdags kom han på tavlen for Ajax og fremtvang også et straffespark.

