Dansk profil: Spillede med sprækket knogle

Mikkel Duelund har i løbet af sin karriere været uheldig med både skader og to omgange af coronavirus. Nu er offensivspilleren at finde i hollandske NEC i Nijmegen, som han er udlejet til fra Dynamo Kiev.

Her er han tilsyneladende så glad for at være, at han senest har spillet med en skade i foden i opgøret mod Vitesse.

Det fortæller han i et interview med B.T.

Nu har en scanning vist, at der har været tale om en sprække i knoglen i foden, og derfor kan han også godt se, at det er tid til en pause.

- Det er et træthedsbrud, der ikke er så slemt. Det er irriterende, for jeg vil gerne spille hver eneste kamp, men det er ikke en alvorlig skade og slet ikke noget, der kan sammenlignes med mit mareridt med en brækket ankel, der generede mig i over et år i Dynamo, lyder det fra Duelund.

Han fortæller endvidere, at han ser meget frem til at komme tilbage igen, hvor det er gået godt for oprykkerklubben, som for tiden er til at finde på ottendepladsen.