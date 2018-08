Dansk stjerneskud afklaret om fremtiden: - Jeg har ikke ret til at sige noget

Kasper Dolberg regner stærkt med, at han bliver i Ajax. Han vil tilbage til sit tidligere niveau

20-årige Kasper Dolberg er uden tvivl et af de største talenter af dansk afstamning, men det seneste år har ikke været det sjoveste for den talentfulde angriber.

Efter en fremragende debutsæson for Ajax, der gjorde ham til en af Europas mest eftertragtede talenter, hvor blandt andre Monaco stod klar i kulissen, har det seneste år været præget af skader og en nedtur af markant karakter.

Dolberg formåede at spille sig lidt op i slutningen af sidste sæson, og det medførte en udtagelse til VM. Nu vil han tilbage til fordums styrke, og han spekulerer slet ikke på, at hans fremtid skulle være et andet sted end Holland.

- Jeg bliver her. Jeg skal præstere, vise folk noget godt igen. Derfor er jeg slet ikke bekymret omkring transfervinduet, fordi jeg er her efter 1. september.

- Jeg har heller ingen ret til at sige noget efter det seneste år. Det er fint, min fremtid er helt sikkert i Amsterdam i den kommende tid, siger han i et interview med det hollandske fodboldmedie Voetbal International.

Dolberg skiftede i 2015 til Ajax fra Silkeborg. I sin første sæson spillede han for ungdomsholdet, men i 2016/2017-sæsonen fik han sit gennembrud på førsteholdet, hvor han imponerede med flotte mål, der blandt andet var med til at sende Ajax i Europa League-finalen.

Dolberg har spillet syv landskampe og scoret et enkelt mål.

Se også: Teenagetalent faldt livløs om: Storklub med chokerende indrømmelse

Skuffet Dolberg: ’Jeg får ikke så meget at vide’