Dansk stortalent scorer igen-igen

Et af dansk fodbolds største talenter viser sig flot frem i Holland og Amsterdam.

18-årige Victor Jensen fra Ajax leverer gode præstationer for den hollandske klub, og tirsdag var han på tavlen for klubben, der vandt med 3-0 over Benfica i Youth League.

Holdet var kommet foran i første halvleg, inden den danske offensivspiller gjorde det til 2-0 i anden halvleg, hvor han tæt under mål headede et indlæg i kassen. Han blev lidt senere udskiftet af opgøret mod Benfica.

Det tidligere FC København-talent forlængede i sommer sin aftale med klubben, og i det hele taget er der ret store forventninger til Jensen, der har spillet i klubben lidt mere end et år.

Første sæson var dog svær for Victor Jensen, der flyttede til en ny by i et nyt land, men han lader siden til at være faldet godt til, og nu nyder han også stor succes på banen.

Det var Victor Jensens anden scoring i tre Youth League-kampe - han har i U19-Ligaen scoret tre gange.

Ajax fører rækken med syv point for tre kampe, Benfica har seks point, Bayern München fire. AEK Athen er uden point efter tre runder af Youth League.

I foråret fik han debut for klubbens reservehold og scorede også for Jong Ajax. Det er i alt blevet til fem kampe for reserveholdet.

Danskeren er tippet til måske sidst i indeværende sæson at få debut på Ajax'; førstehold. Det kan dog blive svært, for træner Erik ten Hag råder over en af de bedste Ajax-trupper i mange år.

