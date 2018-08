Dansk Superliga-profil rejser til Holland

Allerede inden kampen mandag aften i Superligaen kunne AaB-sportschef Allan Gaarde fortælle til TV3 Sport, at angriber Jannik Pohl ikke var med i truppen, fordi klubben er i gang med at sælge ham.

En afløser skulle også være på vej.

Ekstra Bladet forstår på kilder i Holland, at det er Groningen, der atter indlemmer en dansker i truppen.

Den høje og hurtige angriber har haft svært ved at finde nettet i AaB-trøjen, men til gengæld høstede han masser af anerkendelse sidste sæson for sin kæmpe arbejdsindsats for holdet.

Og da nordjyderne faldt mod Esbjerg, så var det svært ikke at tænke lidt på, hvordan det mon var gået, hvis Jannik Pohl havde været i trøjen til at trætte det småtunge vestjyske centerforsvar.

- Selvfølgelig kunne vi mærke, at Jannik var væk.

Pohls hurtighed gør ondt på modstanderne. Men som jeg ser kampen, så er det den manglende kvalitet i afslutningerne, vi taber på. Vi skaber egentlig en masse chancer, men vi sparker dem bare ikke ind, sagde Jores Okore.

- Det er pisse-ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, at vi spillemæssigt er på vej i en rigtig god retning, og en sejr havde gjort godt, sagde han.

AaB's sportsdirektør Allan Gaarde erklærede efter kampen, at nordjyderne er på vej til at lande en afløser for Jannik Pohl, der hentes i udlandet.

Dermed stryger han samtidig Pål Alexander Kirkevold og Bashkim Kadrii fra listen over mulige afløsere.

