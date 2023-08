Dansk træner færdig i hollandsk klub

Den hollandske klub FC Utrecht har fået en dårlig sæsonstart, og det koster nu den danske træner jobbet.

Michael Silberbauer har stået i spidsen for Utrecht siden december sidste år, men det gør han ikke længere.

Tirsdag oplyser hollænderne, at den tidligere danske landsholdsspiller er færdig som træner i klubben, der har tabt sine to første kampe i den nye sæson i Æresdivisionen.

- Det er en svær beslutning og en skuffende dag. Også fordi Michael er en rigtig klubmand, siger teknisk direktør Jordy Zuidam med henvisning til, at Silberbauer også i sin aktive karriere var en del af FC Utrecht.

Klubchefen peger på, at det allerede begyndte at gå galt i sidste sæson.

- Afslutningen på sidste sæson og starten af denne sæson har ikke været, som vi havde håbet, siger han.

- Vi er sammen kommet til den konklusion, at der ikke har været nogen opadgående tendens i udviklingen af holdet, og derfor har resultaterne haltet, siger Jordy Zuidam.

Michael Silberbauer overtog jobbet i slutningen af 2022 og sagde samtidig farvel til en tilværelse som assistenttræner i FC Midtjylland.

Han erkender, at han ikke har været i stand til at skabe et stabilt præsterende hold i Utrecht.

- Den her klub står mit hjerte nær. Jeg ønsker FC Utrecht det bedste, og klubben vil altid være en del af mig, siger han.

Michael Silberbauer spillede i Utrecht fra 2008 til 2011 og var i løbet af den periode anfører i klubben.

Han indstillede sin aktive karriere i 2015 og har siden været træner i Schweiz, Canada, Danmark og altså senest Holland.