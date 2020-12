Danske Victor jubler: - Alle har sagt tillykke

Kæmpe øjeblik for dansk stjerneskud

20-årige Victor Jensen debuterede lørdag aften for den hollandske storklub Ajax, da han efter tre år i klubben blev skiftet ind til det sidste kvarter i 4-0-sejren mod PEC Zwolle.

Dagen derpå har danskeren netop været til træning, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen, og glæden i stemmen er ikke til at tage fejl af.

- Det var kæmpe stort at få debut. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse, men lidt ærgerligt, at det var uden fans, for det havde gjort det ekstra fedt, siger Jensen til Ekstra Bladet.

Han kom til Ajax fra FCK for 26 millioner kroner i 2017 - solgt som Danmarks dyreste teenager og som Ståle Solbakkens nye yndlingsspiller. Men særligt i sidste sæson ødelagde skader meget.

- Der var periode, hvor jeg tænkte 'åh nej, kommer det nu til at lykkes', men jeg har altid holdt hovedet koldt og gået efter mit mål, og det kom så i går. Det var lettelse at få debuten, for det var det, jeg har trænet for længe nu. Og det gør det ekstra fedt, siger Jensen.

Han har trænet med førsteholdet i halvandet år og har også spillet træningskampe med dem, så han følte sagtens, at han kunne være med på niveauet.

- Spillerne har så høj kvalitet, at det er sværere at spille dårligt end godt, og de er gode til at tage imod nye spillere, så det var dejligt nemt at komme ind i rytmen.

- Der var selvfølgelig lidt spænding før kampen, men det gik fint, siger Jensen.

Med nummer 26 på ryggen kom han på banen i stedet for den brasilianske angrebsstjerne Antony.

- Alle har været henne og sige tillykke, og generelt har de været gode til at hjælpe en på rette kurs. Tadic var som anfører også henne og sige held og lykke inden kampen, men hele truppen er gode til at hjælpe på vej og sige tillykke, siger Jensen.

Og som debutant er der tradition for, at man skal stille sig op og synge foran holdkammeraterne. Der blev dog ikke hevet et dansk hit frem.

- Vi var jo to, der fik debut, så vi sang sammen på engelsk 'Three little birds' med Bob Marley, griner danskeren, der slet ikke har fået set, at det vist allerede er en video, der florerer på sociale medier.

Se Victors skønsang fra omklædningsrummet her



Victor Jensen i FCK-tiden. Foto: Lars Poulsen

Den nære fremtid byder på en pokalkamp onsdag og yderligere to kampe i ligaen inden nytår, og Victor Jensen håber på mere spilletid.

- Der er skader på holdet, så jeg håber meget at være inde omkring truppen til nogle af de kampe. Til pokalkampen onsdag er der i hvert fald nogen, der ikke når at blive klar, så jeg krydser fingre, siger Jensen.

I sommer fortalte han, hvordan det var nu, at han skulle til at have spilletid på førsteholdet, hvis ikke han skulle lejes ud. Så det spørgsmål er, hvad planen så er nu.

- Planen har hele tiden været at slå igennem i Ajax, og det er jeg stadig opsat på. Debuten gav blod på tanden og mere gejst og motivation, men jeg vil også gerne spille fast fodbold, så lige nu ved jeg det faktisk ikke

- Jeg har fokus på Ajax, og så må vi se, hvad klubben siger, når vi snakker sammen over vinteren, om de tænker noget andet.

- Lige nu har jeg en følelse af, at der måske er flere minutter i vente, så det er plan A, og det er super fedt, siger Jensen.

Din gamle klub FCK kunne måske ellers godt bruge en offensiv profil med FCK-blod i årerne?

- Ja, men jeg har det sådan, at jeg egentlig helst vil blive her, så det har jeg ikke det store forhold til. Jeg har ikke hørt noget om det, så det må blive et nej for nu, siger Jensen.

Ajax spiller pokalkamp onsdag aften hjemme mod Utrecht, mens det næste søndag gælder udekampen mod ADO Den Haag og lillejuleaften står den på udekamp mod Willem II, inden turneringen genoptages 10. januar 2021.

Hovedstadsklubben fører den bedste hollandske række og har netop tangeret klubrekorden på 47 mål efter 12 kampe - den blev sat helt tilbage i 1995/1996 af storholdet, der dengang netop havde vundet Champions League.

