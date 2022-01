Dansker blev pokalhelt med sublimt hattrick

Jens Odgaard bombede RKC Waalwijk videre i den hollandske pokalturnering, da han scorede et hattrick i 4-2 sejren over Ado Den Haag

To kasser med venstrebenet og et enkelt med højrebenet grundlagde Jens Odgaards fremragende præstation, da han og Waalwijk-mandskabet kunne se sig selv gå videre til næste runde i den hollandske pokalturnering.

Angriberen startede ellers på bænken, men kom på banen ved stillingen 1-2 til gæsterne.

Herefter stjal den Sassoulo-ejede dansker showet og efter 75. minutters spil kanonerede han bolden i mål med et fremragende langskud.

Kampen skulle derefter i forlænget spilletid, og her gjorde den brandvarme dansker det onde ved Ado Den Haag.

Først scorede han i det 105. minut efter en flot dribletur og et tørt hug, der fik netmaskerne til at blafre.

Med fire minutter igen af den forlængede spilletid cementerede Odgaard sejren med et fremragende chip over målmanden udenfor feltet.

Du kan se alle tre mål i videoen herunder:

Den 22-årige dansker har gang i en rigtig god sæson i sin hollandske klub, hvor han nu har scoret ti gange i 21 kampe på tværs af alle turneringer.

Efter kampen forklarede den tidligere Inter- og Lyngby-spiller, at han var glad i den hollandske klub.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas her. Jeg får chancen for at vise mig frem og udvikle mig. Jeg kan ikke snakke på Sassuolos vegne, men hvis det var op til mig, afslutter jeg sæsonen her, udtalte Odgaard til De Telegraaf.

Jens Odgaard er ikke den eneste danske offensivspiller, der viser gode takter i Holland.

Også Nikolai Baden Frederiksen har vist prøver på sit talent i Vitesse, hvor han også har nettet ti gange i indeværende sæson.

Du kan se Baden score to kanonmål her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------