Dansker i hård kritik: - Næsten latterligt

De har Nicolai Jørgensen, men den danske angriber har døjet med skader de sidste par sæsoner, og derfor var det i Feyenoords planer at hente en ny angriber ind i løbet af januar.

Den angriber blev fundet i Argentina og hedder Lucas Pratto.

Angriberen er lejet i River Plate frem til sommer, men han har stort set intet vist indtil videre, og Dick Advocaat har da også sendt angriberen på bænken.

Fem kampe, nul mål står han noteret for, og nu er både Nicolai Jørgensen og Bryan Linssen valgt før den 32-årige argentiner.

Danske Kenneth Perez, der kommenterer for ESPN, forstår slet ikke, hvad Feyenoord har gang i.

- Det er næsten blevet latterligt med Pratto, ikke?

- Det viser, hvor skør fodboldverdenen er. Feyenoord ledte med lys og lygte i hele verden efter, om der var noget at hente, siger den danske analytiker, der slet ikke køber argumentet om, at en ufit Pratto blev hentet i det tilfælde, at man mistede Nicolai Jørgensen.

- Behøver man at hente en overvægtig angriber fra Argentina? Hvorfor har de hentet ham? Du kunne også hente en som Reda Kharchouch fra Sparta, der er på samme niveau.

- Men nej, det skulle absolut være en, der kommer fra Argentina, fordi han har den der 'lld' i sit spil, lyder danskerens hårde kritik i ESPN-programmet Voetbalpraat.

Pratto er også blevet kritiseret af cheftræner Dick Advocaat og efter 135 minutters førsteholdsfodbold, har han været henvist til bænken i de sidste par kampe.

Feyenoord ligger nummer fem i den bedste hollandske række - klubben er 12 point efter topholdet AFC Ajax.

Nicolai Jørgensen har scoret tre gange i sæsonen.

