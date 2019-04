Dansker-trio spiller Ajax nærmere på mesterskab

Den hollandske storklub Ajax tog tirsdag aften endnu et skridt mod mesterskabet i det tætte opløb med PSV Eindhoven.

På hjemmebane vandt Amsterdam-klubben med 4-2 over Vitesse. Sejren bragte Ajax på 80 point med to kampe tilbage, mens PSV har 77 point med tre kampe tilbage. Ajax har dog en klart bedre målforskel.

Ajax, der er klar til semifinalen mod Tottenham i Champions League, havde både Lasse Schöne og Kasper Dolberg med i hele kampen, mens Rasmus Nissen fik den sidste halve time på banen.

Målet til 1-0 faldt fem minutter inden pausen. Bolden blev sendt frem i højre side, hvor Dusan Tadic tog et par smarte driblinger, inden han fandt Hakim Ziyech ved bageste stolpe. Sidstnævnte scorede i helt fri position.

Ti minutter efter pausen øgede Tadic selv til 2-0 på straffespark, og et par minutter senere stod Lasse Schöne for oplægget, da det blev 3-0.

Danskeren serverede et hjørnespark til forsvareren Matthijs De Ligt, der headede bolden i mål på samme facon, som da Ajax senest sendte Juventus ud af Champions League.

Det var ren kosmetik, da Navarone Foor reducerede for udeholdet midtvejs i halvlegen, for ti minutter før tid scorede Tadic til 4-1 på endnu et straffespark, inden det lykkedes for udeholdet at reducere til 2-4.

