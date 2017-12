Danskere får ny boss: Legendarisk træner går fra kæmpe job til lille klub

Den tidligere hollandske landstræner Dick Advocaat har fået nyt job.

Den 70-årige fodboldtræner skal være cheftræner for Sparta, der ligger næstsidst i Æresdivisionen.

Rotterdam-klubben, der har danskerne Frederik Holst og Nicholas Marfelt i truppen og Ole Tobiasen som assistenttræner, har blot hentet 11 point i 17 kampe.

Dick Advocaat var senest landstræner for Holland, hvor han stoppede i efteråret. Det skete, efter at det ikke lykkedes for hollænderne at kvalificere sig til VM i Rusland næste år.

Trænerveteranen har i alt været landstræner for Holland tre gange, og han har også trænet lande som Belgien, Serbien og Rusland.

På klubplan har Dick Advocaat blandt andre stået i spidsen for hollandske PSV, russiske Zenit og Sunderland i England.

Hans kontrakt med Sparta gælder for resten af denne sæson.

