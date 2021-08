Danskerens ufattelige afbrænder: Misser foran tomt mål

I sidste sæson blev det både til debut for Ajax i december og udlejning til FC Nordsjælland i foråret.

Nu er 21-årige Victor Jensen tilbage i Amsterdam-klubben, men offensivspilleren, der blev Danmarks dyreste teenager, da han skiftede fra FCK til Ajax for 26 millioner kroner i 2017, spiller igen kun på reserveholdet Jong Ajax.

Søndag åbnede han sæsonen med en gigantisk afbrænder, der vækker opsigt.

Se Victor Jensens enorme Ajax-afbrænder her



Victor Jensen havde mange gode aktioner i FC Nordsjælland, men det var også her meget lige ved og næsten, og aftalen blev ikke forlænget. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Danskeren var ellers kvik, da han gik tæt op ad målmand Luuk Koopmans fra ADO Den Haag, der havde bolden i sine hænder og slog den i jorden.

Victor Jensen stak pludselig foden ud og havde muligheden for at sparke i helt tomt mål, men sparkede på ufattelig vis over mål.

Flere spillere var henne og brokke sig til dommeren og målmanden slog ud med armene, som ville han have frispark, men dommeren dømte ikke noget, og Victor Jensens ufattelige misser stod ved magt.

Jong Ajax tabte kampen med 0-2, ligesom Ajax' førstehold lørdag tabte Super Cup-finalen mod PSV med 0-4 - i en kamp, hvor Victor Jensen så hele kampen fra bænken for de hollandske mestre og pokalvindere.

I kampen for Jong Ajax spillede Victor Jensen på den offensive midtbane lige bag angriberen, mens 18-årige Christian Rasmussen, der efter at have scoret i en træningskamp mod Leeds, har forlænget forlænget med Ajax, spillede hele kampen på højrekanten.

Ekstra Bladet talte med Victor Jensen efter debuten for førsteholdet i Ajax i december.