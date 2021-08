Danskers forslag: Hent Christian Eriksen

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen var i sidste uge på besøg i Inter for at hilse på holdkammeraterne, efter Eriksen kollapsede mod Finland under sommerens EM-slutrunde.

Heldigvis har han det nu godt, Christian Eriksen, og han har fået indopereret en hjertestarter.

Den hjertestarter kan man dog ikke spille med i Italien, og derfor er det uvist, hvad Christian Eriksen gør, hvis han vel at mærke ønsker at spille videre. Det er langt fra sikkert, at han vil spille mere.

Ifølge tidligere landsholdsspiller Kenneth Perez, der nu arbejder som kommentator på hollandsk tv, bør Ajax henvende sig til Eriksen for at høre til, hvad han vil.

Ajax har Daley Blind i truppen - den hollandske landsholdsspiller har også en hjertestarter indopereret.

- Det er nu syv uger siden, det skete for Christian Eriksen. Man må ikke spille med hjertestarter i Italien, men Holland er et af de få lande, hvor det er tilladt. Er det ikke en mulighed at undersøge, om man kan få ham til klubben, siger Kenneth Perez til Voetbal Talk Special.

Ajax spillede søndag mod PSV i den hollandske Super Cup. Her blev Amsterdam-klubben knust og tabte med 0-4 til PSV.

På Eriksens position har Ajax allerede flere gode spillere som Davy Klaassen og Mohammed Kudus, men sidstnævnte, der har en fortid i FC Nordsjælland, har været meget skadet i sin tid i klubben.