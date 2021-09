Daramy på banen i to minutter - så scorer han

Den danske landsholdsspiller fortsatte, hvor han slap i FCK.

Mohamed Daramy blev lørdag skiftet ind for Ajax i den hollandske Æresdivision og fik den perfekte hjemmebane-debut, da han scorede efter bare to minutter på banen.

Den lynhurtige kantspiller mistede bolden, men satte i voldsom jagt efter at geneobre den, hvilket han lykkedes med.

Herefter modtog Daramy bolden i venstre side af feltet, tog et enkelt træk og sendte så bolden i over i det lange hjørne med højre fod. En flot første scoring i Ajax-trøjen for den 19-årige dansker, der bragte hjemmeholdet foran med 6-0.

FCK's rekordsalg blev skiftet ind i det 62. minut ved stillingen 5-0 og skulle altså kun bruge to minutter til at score. Han nåede desuden også at blive noteret for en assist, da David Neres scorede til slutresultatet 9-0.

Det er Daramys anden optræden for den hollandske storklub. For en uge siden fik han otte minutter på udebane mod PEC Zwolle, mens han i midtugen sad på bænken under hele kampen mod Sporting i Champions League.

Daramy fik den perfekte hjemmebane-debut. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Den enorme 9-0-sejr sender Daramy og Ajax i spidsen af Æresdivisionen. Hovedstadsklubben har 13 point efter fem kampe. PSV Eindhoven er et point efter, men PSV har dog kun spillet fire kampe og har dermed som eneste mandskab stadig maksimum point.

