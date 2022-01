Daramy scorer to i Ajax-show

Den tidligere FC København-angriber Mohamed Daramy fik omsider en succesoplevelse for Ajax med to mål i den hollandske pokalturnering.

Ajax vandt torsdag aften hjemme med hele 9-0 over Excelsior Maassluis fra den tredjebedste hollandske fodboldrække. Dermed er Ajax klar til kvartfinalen.

Daramy kom ind fra anden halvlegs start, da Amsterdam-klubben allerede førte opgøret med 5-0.

Efter 66 minutter scorede Daramy til 8-0, inden han seks minutter før tid gjorde det til slutresultatet 9-0.

Daramy har haft svært ved at få sit gennembrud i Ajax, og han har ikke scoret for klubben siden 18. september.

I den kamp scorede han kuriøst nok også som indskifter i en 9-0-sejr - hjemme mod Cambuur i en ligakamp i Æresdivisionen.

Han er siden røget meget ind og ud af holdet, og oftest har han siddet på bænken og kun kommet ind ved enkelte lejligheder.

Det var Daramys første spilleminutter for Ajax i det nye år. Han har endnu ikke prøvet at få fuld spilletid for den hollandske storklub og er kun startet inde få gange.

Angriberen Danilo bidrog med fire mål, mens de øvrige Ajax-kasser blev sat ind af backen Nicolás Tagliafico, midtbanespilleren Youri Regeer samt den blot 17-årige indskiftede islænding Kristian Hlynsson.

Tidligere torsdag gik også PSV videre til kvartfinalerne efter en kneben sejr på 2-1 hjemme over Telstar fra den næstbedst række.