Til sommer stopper Dick Advocaat i Feyenoord, og afløseren er allerede på plads.

Den nu forhenværende AZ Alkmaar-træner Arne Slot tager over for rutinerede Advocaat, når sæsonen går på hæld, og der har i hollandske medier været skrevet, at klubbens danske sportsdirektør, Frank Arnesen, landede aftalen med Slot, allerede inden Advocaat havde besluttet sig for at stoppe.

Dick Advocaat afviser, at der har været en konflikt med Frank Arnesen. Foto: Ritzau Scanpix

Men sådan forholder det sig ikke, fastslår Advocaat selv.

- Det er en misforståelse. Jeg vil gerne slippe af med det rygte. Frank spillede det pænt over for mig. For omkring to måneder siden holdt Mark Koevermans (administrerende direktør, red.) og Toon van Bodegem (bestyrelsesformand, red.) møde. Derefter spurgte de mig, hvad jeg ville.

- Jeg fortalte dem, at jeg ville stoppe efter sæsonen, og så kunne de tage det med i betragtning.

- Tre uger senere spørger Frank, 'Du stopper, ikke, Dick?'

- Jeg bekræftede det. 'Okay, så kan jeg komme videre', sagde Frank. Og det var helt okay. Jeg bærer ikke nag eller er irriteret, for han spillede det pænt over for mig. Vi blev enige om, at jeg bliver indtil slutningen af sæsonen. Det er helt sikkert.

Feyenoord er i skrivende stund på tredjepladsen i Æresdivisionen.

