Direktør stopper pludseligt

Noget af en bombe har ramt den hollandske storklub Ajax Amsterdam.

Klubbens administrerende direktør, Edwin van der Sar, har nemlig valgt at stoppe ved udgangen af denne sæson.

I en udtalelse har den hollandske målmandslegende forklaret årsagen til det pludselige stop.

'Jeg føler, at jeg er nødt til at tage lidt afstand for at slappe lidt af og bruge tid på andre ting.'

'Det føles ikke godt at skulle tage beslutninger for denne fantastiske klub i den kommende periode.'

'Og derfor har jeg valgt at sige op,' skriver van der Sar.

Ajax har haft en forfærdelig sæson, hvor storklubben blot blev nummer tre i den hjemlige liga, tabte pokalfinalen til rivalerne fra PSV, blev slået ud i gruppespillet i Champions League og blev efterfølgende også slået ud af Europa League af Union Berlin.

Klubbens fanatiske fans har derfor været stærkt utilfredse med ledelsen, og det menes også at være derfor, at den tidligere Manchester United-keeper nu har valgt at stoppe.

Det skriver det hollandske medie Voetbalzone.

Den 52-årige hollænder havde en stor karriere i både Ajax og Manchester United og nåede også forbi Juventus og Fulham.

Han vandt blandt andet Champions League med den engelske storklub i 2008, hvor han blev den store helt, da han reddede det afgørende straffespark fra Nicolas Anelka i en dramatisk straffesparkskonkurrence.