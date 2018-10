Dolberg erkender udfordring: - Jeg skal få frygten ud af mit hoved

Kasper Dolberg har siddet ude næsten hele 2018 med først en fodskade og senere en skade i maveregionen, men er nu på vej tilbage.

Ajax-danskeren har fået spilletid i de seneste to kampe i Æresdivisionen, og i pokalen har angriberen også været på banen.

I weekenden kom han på banen i pausen og scorede, og selvom Dolberg ligner en mand, der er ved at finde tilbage i form, så arbejder han stadig med at få sit hoved med sig.

Den 20-årige dansker er nemlig bange for at blive ramt af en skade igen:

- Jeg tumler stadig med det mentale aspekt, og jeg føler mig ikke helt fri i mit hoved. Det hører med til at være helt klar. I begyndelsen (af genoptræningen red.) turde jeg ikke gå helt op til 100 procent, men tingene går bedre nu.

- Jeg er bange for, at jeg bliver skadet igen. Og det var jeg især i de første par uger. Det handler om, at jeg skal få frygten ud af mit hoved, og får jeg det, er jeg sikker på, at jeg nok skal komme tilbage til mit gode, gamle niveau, fortæller Kasper Dolberg til det hollandske medie nos.nl.

Kasper Dolberg fortæller yderligere, at han har søgt støtte fra venner, familie og også holdkammeraten Klaas Jan Huntelaar.

