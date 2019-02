Dolberg taler ud: - Jeg var bange

Kasper Dolberg erkender, at han har været nødt til at lære at skyde igen, for han har været meget bange for at blive skadet igen

Kasper Dolberg var efter 16/17-sæsonen pludselig udråbt til et af Europas helt store angrebshåb. Den daværende teenager stod for 16 liga-mål og seks mål på Ajax' vej til Europa League-finalen

Men siden er det gået en anelse i stå for den danske angriber, der fik meget af sidste sæson ødelagt af skader - blandt andet et overrevet ledbånd i foden.

I denne sæson taler træner Erik ten Hag stadig om knæproblemer, når Dolberg som i forrige uge starter ude, men alligevel er det blevet til ni liga-mål for Dolberg, der alligevel ikke helt er tilbage på styrken fra 2017.

- Det tager tid, selvom jeg ikke vil indrømme det for mig selv. Jeg troede, at jeg ville komme tilbage og spille sådan, som jeg gjorde før skaden. Men sådan fungerer det ikke, siger Dolberg i et interview med Ajax TV, som Voetbalzone gengiver.

- Det tog et stykke tid, før jeg kunne acceptere det og kunne fokusere på detaljerne i det hele, siger 21-årige Dolberg.

- Jeg var næsten nødt til at lære at skyde igen. Det var faktisk en helt ny start.

- Jeg blev skadet ved et skud. Det tog et stykke tid, før jeg turde skyde igen, for jeg var bange for, at det ville ske igen.

- Det var bare i mit hoved, siger Dolberg.

Artiklen fortsætter under billederne

Der har været mere nedtur end optur for Dolberg de seneste to år, men nu går det frem igen. Foto: Ritzau/Scanpix/Wolfgang Rattay

Kasper Dolberg lægger an til skud igen. Foto: JOHN THYS/Ritzau Scanpix

Se også: Hvem skal på landsholdet? Her er Danmarks 100 bedste spillere

Det er altså genialt, det dér - selv om Laudrup ikke synes det

KASPER DOLBERG

Født: 6. oktober 1997

18/19: 16 ligakampe/9 mål

17/18: 23 ligakampe/6 mål

16/17: 29 ligakampe/16 mål

Igen og igen bliver han spurgt til, hvordan vi atter får den udgave af Dolberg at se, som vi lærte at kende i 16/17-sæsonen.

- Min første sæson var en god sæson for mig selv og for holdet. Jeg vil gerne tilbage på det niveau.

- Det er svært at sige, hvordan jeg kommer det, eller hvornår det er muligt igen. Men jeg fokuserer ikke på at få det niveau igen. Det handler om at forbedre mit nuværende niveau, siger Dolberg, der scorede i sin Ajax-debut i 2016, som du kan læse om her.

Søndag spiller Ajax ude mod ADO Den Haag fra midten af rækken, og hollandske medier forventer, at Dolberg her vender tilbage til startopstillingen. En sejr er påkrævet, for med 14 kampe tilbage ligger Ajax fire point efter førende PSV Eindhoven, og hovedstadsklubben har ikke vundet guldet siden 2013/2014.

10 ÅRS MESTRE

17/18 - PSV

16/17 - Feyenoord

15/16 - PSV

14/15 - PSV

13/14 - Ajax

12/13 - Ajax

11/12 - Ajax

10/11 - Ajax

09/10 - Twente

08/09 - AZ

Hot i Holland: - Det er den gamle Dolberg

Forklarer Dolberg-vragning: - Han har problemer

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020