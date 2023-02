Dreyer scorer første mål for Anderlecht

Anders Dreyer har fået en lovende start på sit ophold i Anderlecht.

Fredag kom danskeren for første gang på måltavlen for sit nye hold, da han scorede til 2-0 i Anderlecht sejr på de samme cifre over Oostende i den belgiske liga.

Dreyer så godt som sikrede sejren, da han sendte bolden i mål i 89. minut.

Kantspilleren skiftede 15. januar fra FC Midtjylland til Anderlecht, der har danske Brian Riemer som træner og Jesper Fredberg som fodbolddirektør.

Fredagens kamp var Dreyers fjerde for Anderlecht. Allerede i sin anden kamp 22. januar blev han noteret for en assist i en 1-0-sejr over Seraing.

Anderlecht ligger med sejren på tiendepladsen i ligaen med 31 point.

Dreyer, der fik sin fodboldopdragelse i Esbjerg, har flere gange tidligere optrådt for en udenlandsk klub.

Som 20-årig blev han i 2018 solgt til engelske Brighton, der senere udlånte ham til både St. Mirren i Skotland og Heerenveen i Holland.

I januar 2020 vendte Dreyer tilbage til Danmark, og efter halvandet år med flot spil for FC Midtjylland gik turen så til Rubin Kazan i Rusland.

På grund af Ruslands invasion af Ukraine vendte han dog tilbage til FCM i marts 2022. Midtjyderne købte formelt Dreyer i juli, men solgte ham så igen i midten af januar i år.