Droppede reglerne: - Vi taler om liv og død

Under normale omstændigheder ville det have udløst en advarsel, men det her var ikke normale omstændigheder

Rundt i Europa blev Christian Atsu mindet, efter han blev fundet død i murbrokkerne i Tyrkiet.

I Amsterdam udspillede Ajax Sparta Rotterdam med 4-0. Ghanesiske Mohammed Kudus scorede et frisparksmål og valgte at sende en hilsen til sin landsmand Christian Atsu.

Kudus tog kamptrøjen over hovedet, og på trøjen under stod der 'R.I.P. Atsu'. Normalt giver det et gult kort at tage trøjen over hovedet, men denne gang viste kampens dommer Pol van Boekel stor forståelse for situationen og holdt kortet i lommen.

Ros til dommeren

Samtidig tog han en snak med den tidligere FC Nordsjælland-spiller og lagde armen om ham.

- Vi har fodboldreglerne, men det her er ud over det. Vi taler om liv og død, sagde Kudus efterfølgende til ESPN.

- Dommeren fortalte mig, at det ikke er tilladt, men at han forstår det, fordi det her er større end at spille fodbold. Jeg har stor respekt for dommeren for at forstå hele situationen.

Den fine gestus fra dommeren er også blevet bemærket af mange, der roser ham for at have fingerspidsfornemmelse.