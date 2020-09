Dyr Ajax-dansker i drømmecomeback

- En vigtig sæson for Victor Jensen, lyder det i Holland om danskeren, der blev solgt for 26 millioner kroner fra FCK til Ajax, men som 20-årig stadig mangler debut - nu scorede han dog i comeback efter dansk assist med hælen

Se også: 17-årig dansker solgt for 26 mio: Nu stråler han for sin nye klub

Det er efterhånden mere end tre år siden, at Ajax betalte 26 millioner kroner for Victor Jensen i FC København, men i en alder af 20 år har midtbanespilleren, der dengang blev lanceret som 'Ståles nye favoritspiller' endnu ikke fået debut for førsteholdet hos de hollandske mestre.

Han blev ellers hurtigt rykket op fra U19-holdet til reserveholdet Jong Ajax, og har også været med førsteholdet på træningslejr, men skader har ødelagt meget.

Senest har en knæskade holdt Victor Jensen ude, men denne weekend gjorde han comeback for Jong Ajax i den næstbedste hollandske række, og det med stor succes, da han kom på banen efter 63 minutter i 3-0-udesejren mod Go Ahead Eagles og scorede kampens sidste mål.

- Victor Jensen satte et fremragende angreb i kassen, lyder det på klubbens hjemmeside.

- Danskeren kronede sin tilbagevenden efter en knæskade med et flot mål, lyder det på Ajax-sitet Ajax Showtime.

Og tv-billeder fra kampen viser da også, hvordan Ajax udfører et perfekt kontraangreb, hvor den 17-årige tidligere FC Nordsjælland-spiller Christian Rasmussen spiller bolden med hælen videre til Victor Jensen, der scorer fladt og jubler helt vildt.

Hos Ajax Showtime fremhæver de også danskerens comeback som et af de store ting ved kampen.

- Det var en smuk aften for Victor Jensen i Deventer. Han har fået en knæoperation denne sommer, og det har ikke været den ideelle start på, hvad der bliver en vigtig sæson for playmakeren. For vil han stadig nå førsteholdet?

- Fredag tog Jensen - igen - første skridt, da han fik en halv time og igen var skarp med det samme efter at have udnyttet en vidunderlig assist fra landsmanden Christian Rasmussen, lyder det.

Victor Jensen i FCK-trøjen med Mathias Zanka Jørgensen i baggrunden. Foto: Lars Poulsen

Se også: Stortalent på vej: - Han minder om Eriksen

Så sent som tidligere på sommeren fortalte Victor Jensen, at han følte sig klar til debut på førsteholdet, og ellers ville han være klar til at blive udlejet. Hans kontrakt med Ajax går frem til sommeren 2023.

Sejren over Go Ahead Eagles var de første tre point for Jong Ajax i denne sæson, og mandag 28. september gælder det et andet hold fra den tunge ende af rækken, når Rotterdam-klubben Excelsior kommer på besøg, og her kan Victor Jensen tage næste skridt mod førsteholdet i storklubben.

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Se også: Ung Rooney forklarer forbudt FCK-skifte

Det store løntjek: Det tjener U21-drengene

Store klubber står i kø: Vild interesse for de unge danskere