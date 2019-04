Efter 'tåbelig' handling: Nu straffes han af klubben

Nicolai Jørgensen viste en hidtil ukendt side af sig selv frem, da han sparkede en spiller ned i kampen mellem Feyenoord og Heracles. Det kommer nu til at koste den danske landsholdsangriber en karantæne på to kampe.



Det melder Feyenoord ud på klubbens officielle hjemmeside.



Det er det hollandske fodboldforbund, der er kommet frem til det, og Jørgensens hollandske klub har siden ikke valgt at appellere kendelsen. Dermed kommer Nicolai Jørgensen til at sidde udenfor mod AZ og NAC Breda.



Karantænene er dog ikke det eneste, som rammer Nicolai Jørgensen. Feyenoord slår ligeledes fast, at de har givet en bøde til danskeren. Det samme har de også gjort ved Jordy Clasie, som viste stor frustration ved en udskiftning i samme kamp.



Efter kampen var Feyenoord-træner Giovanni van Bronckhorst da heller ikke ligefrem imponeret af Nicolai Jørgensen.



- Det var tåbeligt af Nico. Jeg kan ikke acceptere, at han får et rødt kort i denne fase af sæsonen i en så vigtig kamp, lyder det fra træneren.



Kampen mellem Feyenoord og Heracles endte dog med en sejr til Jørgensen og Co. trods de ti mand på banen efter udvisningen.

