Ekspert giver råd: Gør det ikke

Lasse Schöne havde syv succesfulde sæsoner i Ajax, inden han skiftede til Genoa forrige sommer, og en genforening kan være under opsejling.

Schöne fik forleden ophævet sin kontrakt i den italienske klub, og han sættes allerede nu i forbindelse med Ajax. Selv har han også udtalt, at en tilbagevenden til den hollandske storklub ikke kan udelukkes.

Spørger man Jack van Gelder, der arbejder for den hollandske TV-station NOS, bør Ajax imidlertid ikke hente 34-årige Schöne tilbage.

- Schöne er en god fodboldspiller. Ajax ville bestemt ikke blive dårligere med ham, men jeg ville ikke gøre det. Han ville blokere vejen for talenter som (Ryan, red.) Gravenberch og (Kenneth, red.) Taylor. Dem, der prøver at slå igennem. Hvis alle er klar, er truppen bred nok i forvejen. Jeg ville ikke gøre det, siger han til NH Sportcafé.

Van Gelder mener omvendt, at mange andre hollandske klubber godt ville kunne bruge Schöne. Kun for Ajax ville det ikke give mening at skrive kontrakt med danskeren.

- Han er en god og klog spiller. Men man skal tænke på, hvor mange talenter der er på vej.

Lasse Schöne står noteret for 286 kampe i Ajax-trøjen.

