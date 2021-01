Han har selv en fortid som spiller i hollandsk klubfodbold hos blandt andet AFC Ajax, og hver uge er danske Kenneth Perez på tv for at analyse på ugens kampe og begivenheder i den hollandsk fodbold.

Det gør danskeren på hollandsk, og han var søndag forbløffet over, at landsmand Nicolai Jørgensen ikke taler det hollandske sprog.

Feyenoord-angriberen var på tv efter klubbens nederlag på 2-3 til AZ Alkmaar, hvor Jørgensen i øvrigt scorede til 1-1, og her var det på engelsk, han svarede på spørgsmål om fremtiden, efter der har været rygter om et skifte til tyrkisk fodbold og Galatasaray.

Og det faldt altså Perez for brystet.

- Det er en skam som dansker, at man ikke kan give et interview på hollandsk efter fem år, sagde Kenneth Perez i ESPN-studiet efter Nicolai Jørgensens interview.

- Især når han taler om, at Feyenoord er hans andet hjem.

- Efter bare et år (i Holland) forsøgte jeg at give interviews på hollandsk. De fleste skandinaver kan lære at tale hollandsk ret hurtigt, lyder det fra danskeren.

Nicolai Jørgensen, 30 år, har halvandet år igen af aftalen med Rotterdam-klubben. Han sagde, at han helst ikke ønsker at flytte væk fra Feyenoord. Målet mod AZ var danskerens tredje sæsonscoring.